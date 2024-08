Κρίσιμες ώρες για τη Μέση Ανατολή: Στοχευμένη επίθεση με drone του Ισραήλ στη Σιδώνα του Λιβάνου (vid)

Στοχευμένη επίθεση με drone πραγματοποίησε το Ισραήλ στη Σιδώνα του Λιβάνου.

Drone χτύπησε αυτοκίνητο που μετέφερε στέλεχος της Χαμάς το οποίο είναι νεκρό, σύμφωνα με αραβικά μέσα. Υπάρχουν πληροφορίες και για δεύτερο νεκρό, χωρίς όμως να έχουν επιβεβαιωθεί.

⚡️Lebanese sources: The Zionist occupation carried out an assassination in Ain al-Hilweh refugee camp in Sidon, southern Lebanon, resulting in the martyrdom of Hamas leader in the camp Samer Al-Hajj. pic.twitter.com/OQpd42rWfj