Σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, στο περιστατικό ενεπλάκησαν ο Σκοτ, ο σωματοφύλακάς του και ένας φρουρός ασφαλείας του ξενοδοχείου.

Ο ράπερ Τράβις Σκοτ συνελήφθη στο Παρίσι την Παρασκευή (9/8) μετά από έναν φερόμενο καυγά στο ξενοδοχείο George V, ένα πολυτελές κατάλυμα στην καρδιά της γαλλικής πρωτεύουσας.

Η εισαγγελία του Παρισιού επιβεβαίωσε τη σύλληψη, αναφέροντας: «Στις 9 Αυγούστου 2024, αστυνομικοί κλήθηκαν στο ξενοδοχείο George V και συνέλαβαν τον ράπερ, γνωστό ως Travis Scott, για επίθεση εναντίον ενός φρουρού ασφαλείας». Στην ανακοίνωση αναφέρεται επίσης λεπτομερώς ότι ο καυγάς σημειώθηκε όταν ο φρουρός ασφαλείας προσπάθησε να παρέμβει σε μια διαμάχη μεταξύ του Σκοτ και του σωματοφύλακά του. Η υπόθεση έχει πλέον παραπεμφθεί στην 1η περιφέρεια της δικαστικής αστυνομίας για περαιτέρω έρευνα.

