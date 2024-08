Το εύρημα αυτό όχι μόνο συμβάλλει στην κατανόηση της Ιταλίας της Εποχής του Σιδήρου, αλλά αναδεικνύει επίσης τη σχολαστική δεξιοτεχνία της εποχής.

Σε μια αξιοσημείωτη ανακάλυψη, δύτες στον υποβρύχιο αρχαιολογικό χώρο Gran Carro di Bolsena στην Aiola της Ιταλίας, έφεραν στο φως ένα πήλινο ειδώλιο ηλικίας 3.000 ετών από τα βάθη της λίμνης Bolsena. Το αγαλματίδιο, που χρονολογείται στην Εποχή του Σιδήρου μεταξύ του 10ου και του 9ου αιώνα π.Χ., βρέθηκε με εκπληκτικά φρέσκες λεπτομέρειες -συμπεριλαμβανομένων των δακτυλικών αποτυπωμάτων του αρχαίου κατασκευαστή του που είναι ακόμη ορατά στην επιφάνειά του.

Το ειδώλιο, μια μικρή, σε μέγεθος παλάμης αναπαράσταση μιας γυναίκας, φαίνεται να είναι ένα ημιτελές έργο, περισσότερο ένα πρόχειρο προσχέδιο παρά ένα ολοκληρωμένο έργο τέχνης. Παρά την ατελή του κατάσταση, το αγαλματίδιο προσφέρει πλήθος πληροφοριών για τη ζωή στην Ιταλία κατά την Εποχή του Σιδήρου. Το αποτύπωμα ενός κομματιού υφάσματος κάτω από το στήθος υποδηλώνει ότι η φιγούρα πιθανότατα «ντύθηκε» κάποια στιγμή, παρέχοντας περαιτέρω πληροφορίες για τις πολιτιστικές πρακτικές της εποχής.

