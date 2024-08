Επιστήμονες απάντησαν στο αιώνιο ερώτημα: Θα καταρριφθεί ποτέ το παγκόσμιο ρεκόρ του Γιουσέιν Μπολτ;

Ακόμα και ο ίδιος ο Μπολτ έχει εκφράσει σκεπτικισμό για το αν η σημερινή γενιά σπρίντερ θα καταρρίψει το ρεκόρ του.

Από τότε που ο Γιουσέιν Μπολτ έθεσε το παγκόσμιο ρεκόρ 100μ. το 2009 με τον εκπληκτικό χρόνο των 9,58 δευτερολέπτων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Βερολίνο, ο κόσμος αναρωτιέται αν θα μπορούσε ποτέ κάποιος να ξεπεράσει το εξαιρετικό επίτευγμα του Τζαμαϊκανού σπρίντερ. Τώρα, οι επιστήμονες εκτιμούν αν αυτό το εμβληματικό ρεκόρ μπορεί να καταρριφθεί.

Το ταξίδι του Μπολτ προς την επίτευξη του παγκόσμιου ρεκόρ ξεκίνησε το 2008, όταν τράβηξε για πρώτη φορά την προσοχή του κόσμου με χρόνο 9,72 δευτερόλεπτα σε μια συνάντηση Grand Prix στη Νέα Υόρκη. Στη συνέχεια κατέπληξε το κοινό στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου το 2008 με χρόνο 9,69 δευτερόλεπτα, πριν τελικά σημειώσει το φαινομενικά άπιαστο ρεκόρ των 9,58 δευτερολέπτων ένα χρόνο αργότερα.

The current men's world record for the 100 meter sprint race is 9.58 seconds



This is Jamaica's Usain Bolt setting it in 2009.pic.twitter.com/nYHP4Q3d4u