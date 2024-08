Μεταλλωρύχοι στη Σιβηρία δεν πίστευαν στα μάτια τους μόλις αντίκρισαν έναν μουμιοποιημένο μαλλιαρό ρινόκερο.

Σε μια αξιοσημείωτη ανακάλυψη, μεταλλωρύχοι χρυσού στη Σιβηρία έφεραν στο φως έναν μουμιοποιημένο μαλλιαρό ρινόκερο, εκπληκτικά διατηρημένο με το κέρατο και τους μαλακούς ιστούς του άθικτους. Οι μεταλλωρύχοι, που εργάζονται στη Δημοκρατία Sakha της Ρωσίας, έπεσαν πάνω στο αρχαίο κουφάρι κατά την ανασκαφή ενός νέου λατομείου στην περιοχή Oymyakon, ένα από τα πιο κρύα κατοικημένα μέρη της Γης.

Η ανακάλυψη αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά στις 2 Αυγούστου, όταν οι φωτογραφίες των λειψάνων του μαλλιαρού ρινόκερου άρχισαν να κυκλοφορούν στο Telegram. Το κουφάρι, που εκτιμάται ότι είναι ηλικίας δεκάδων χιλιάδων ετών, έχει έκτοτε τραβήξει την προσοχή επιστημόνων από όλο τον κόσμο.

Ερευνητές από το Βορειοανατολικό Ομοσπονδιακό Πανεπιστήμιο (NEFU) στο Γιακούτσκ ανταποκρίθηκαν γρήγορα στην ανακάλυψη, επισκεπτόμενοι την περιοχή για να ανακτήσουν το κέρατο του ρινόκερου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του NEFU, το υπόλοιπο τμήμα του μουμιοποιημένου μαλλιαρού ρινόκερου (επιστημονικά γνωστό ως «Coelodonta antiquitatis») θα ανασκαφεί πλήρως τους επόμενους μήνες. Ο πρύτανης του πανεπιστημίου, Anatoly Nikolaev, εξέφρασε τη σημασία του ευρήματος, δηλώνοντας: «Πρόκειται για ένα πραγματικά μοναδικό εύρημα που θα μας επιτρέψει να μελετήσουμε σε μεγαλύτερο βάθος την ιστορία της περιοχής, την αρχαία πανίδα, το κλίμα και τις γεωλογικές συνθήκες».

