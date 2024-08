Το δημοφιλές υποκατάστατο ζάχαρης που συνδέεται με εγκεφαλικά επεισόδια: Νέα μελέτη κρούει τον κώδωνα του κινδύνου

Το γλυκαντικό, γνωστό για το προφίλ χαμηλών θερμίδων και την ουδέτερη επίγευσή του, φαίνεται ότι κάνει τα αιμοπετάλια στο αίμα πιο ενεργά.

Πρόσφατη έρευνα από την Κλινική Cleveland Clinic έχει εγείρει σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την ερυθριτόλη, ένα δημοφιλές υποκατάστατο ζάχαρης που χρησιμοποιείται ευρέως σε προϊόντα της δίαιτας κέτο και άλλα τρόφιμα χαμηλών θερμίδων. Σύμφωνα με τη μελέτη, η κατανάλωση ερυθριτόλης μπορεί να αυξήσει σημαντικά τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής και εγκεφαλικού επεισοδίου.

Η μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology», υπογραμμίζει πώς η ερυθριτόλη επηρεάζει την υγεία του αίματος. Το γλυκαντικό, γνωστό για το προφίλ χαμηλών θερμίδων και την ουδέτερη επίγευσή του, φαίνεται ότι κάνει τα αιμοπετάλια στο αίμα πιο ενεργά. Αυτή η αυξημένη δραστηριότητα των αιμοπεταλίων μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη πιθανότητα θρόμβων αίματος, οι οποίοι είναι γνωστοί παράγοντες που συμβάλλουν σε καρδιαγγειακά συμβάντα.

There is growing evidence that a common artificial sweetener is associated with an increased risk of heart attack and stroke.

Lead researcher Dr. Stanley Hazen explains how erythritol affects the body differently than sugar.

