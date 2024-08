Το εξαντλητικό πρόγραμμα διατροφής και προπόνησης του Hugh Jackman για το «Deadpool & Wolverine» (vid)

O Hugh Jackman επέστρεψε στη μεγάλη οθόνη στο ρόλο του «Wolverine» και όλοι αναρωτιούνται πώς ένας 55χρονος βρίσκεται σε τέτοια φυσική κατάσταση.

Η επιστροφή του Hugh Jackman ως Wolverine στην πολυαναμενόμενη ταινία «Deadpool & Wolverine» ανέδειξε για άλλη μια φορά την προσήλωση του ηθοποιού στην κορυφαία φυσική κατάσταση, ακόμα και στα 50 του χρόνια. Ο ογκώδης Αυστραλός σταρ δεν έχει αφήσει την ηλικία να τον επιβραδύνει και η αξιοσημείωτη σωματική του διάπλαση στην ταινία είναι απόδειξη της έντονης γυμναστικής του και της πειθαρχημένης διατροφής του.

Για να προετοιμαστεί για το ρόλο του, ο Jackman είχε ένα εξαντλητικό πρόγραμμα διατροφής και γυμναστικής που σχεδιάστηκε για να μεταμορφώσει το σώμα του στον άπαχο, μυώδη Wolverine που οι φαν ξέρουν και αγαπούν. Οι αναφορές αναφέρουν ότι η διατροφή του Jackman κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων δεν ήταν τίποτα λιγότερο από βάναυση. Η ημερήσια θερμιδική του πρόσληψη εκτοξεύτηκε στις εντυπωσιακές 6.000 θερμίδες, μια στρατηγική που αποσκοπούσε στη μεγιστοποίηση της μυϊκής μάζας και στην επίτευξη μιας διογκωμένης εμφάνισης.

Η δίαιτα επικεντρώθηκε στην κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων ολόκληρων τροφών, ιδιαίτερα υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες. Ο Jackman αποκάλυψε σε συνέντευξή του στο «The Tonight Show with Jimmy Fallon» ότι τα γεύματά του ήταν σχολαστικά σχεδιασμένα. "

Αυτό το αυστηρό διατροφικό πρόγραμμα σχεδιάστηκε για να τροφοδοτεί το εντατικό πρόγραμμα προπόνησης που ακολουθούσε ο Jackman. Αν και ο Jackman δεν έχει ακολουθήσει ένα ενιαίο πρόγραμμα γυμναστικής καθ' όλη τη διάρκεια των δύο δεκαετιών που υποδύεται τον Wolverine, η προσέγγισή του στη γυμναστική περιελάμβανε πάντα έντονη άρση βαρών και μεγάλη κατανάλωση πρωτεϊνών. Αυτός ο συνδυασμός ήταν καθοριστικός για την επίτευξη της σωματικής διάπλασης του υπερήρωα που έχει γίνει το σήμα κατατεθέν του.

