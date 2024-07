Ο IShowSpeed πρόκειται να υπογράψει το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με ποδοσφαιρική ομάδα: Κέρδισε σε αγώνα ταχύτητας (vid)

Ο δημοφιλής streamer, που πριν λίγες ημέρες ήταν στη χώρα μας, είναι πολύ κοντά να υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο με ποδοσφαιρική ομάδα από τη Νορβηγία.

Ο δημοφιλής streamer του YouTube IShowSpeed φαίνεται ότι πέτυχε ένα αξιοσημείωτο κατόρθωμα, καθώς κέρδισε επαγγελματικό συμβόλαιο ποδοσφαίρου με νορβηγικό σύλλογο, αφού θριάμβευσε σε έναν αγώνα ταχύτητας ενάντια στον ταχύτερο παίκτη της ομάδας.

Αυτή η εκπληκτική τροπή των γεγονότων ακολουθεί μια ταραχώδη προηγούμενη εμπειρία στη Νορβηγία για τον Speed. Προηγουμένως, είχε ορκιστεί να μην επιστρέψει ποτέ στη χώρα μετά από αυτό που περιέγραψε ως την πιο «τρομακτική» του ζωντανή μετάδοση. Κατά τη διάρκεια εκείνου του περιστατικού, ο Speed μεταφέρθηκε μέσα από ένα πλήθος οπαδών αφού τραυματίστηκε στον αστράγαλό του.

Ωστόσο, ο Speed επέστρεψε πρόσφατα στη Νορβηγία, επιλέγοντας πιο ήσυχες τοποθεσίες για το livestream του. Μια σημαντική στάση στην τρίωρη ροή του ήταν στο Viking Stadion, έδρα της Viking FK, μιας κορυφαίας νορβηγικής ποδοσφαιρικής ομάδας που εδρεύει στο Stavanger.

IShowSpeed got offered a Norwegian soccer contract after the coach told him to beat one of his fastest players in his team to get a contract 😂😂pic.twitter.com/fJSD4ueK6t