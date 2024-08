O Duplantis έγραψε ιστορία και δικαιούται όσο κανείς άλλος να γιορτάσει το τεράστιο επίτευγμα του. Η εμφάνιση του σε τηλεοπτική εκπομπή έχει γίνει viral, καθώς εμφανίστηκε ελαφρώς μεθυσμένος.

Ο Σουηδός άλτης του επί κοντώ Armand 'Mondo' Duplantis όχι μόνο εξασφάλισε ένα χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο, αλλά και ένα νέο παγκόσμιο ρεκόρ στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 στο Παρίσι. Στις 5 Αυγούστου, ο 24χρονος αθλητής πέτυχε ένα εκπληκτικό κατόρθωμα υπερπηδώντας τον πήχη των 6,25 μέτρων, ξεπερνώντας τα όρια του αθλήματος και γράφοντας το όνομά του στην ιστορία.

Ο Duplantis κυριάρχησε στον αγώνα από την αρχή. Πρώτος πήρε την πρωτιά ξεπερνώντας τον πήχη των 6,00 μέτρων, ξεπερνώντας τις προσπάθειες του Αμερικανού αθλητή Sam Kendricks, ο οποίος πέρασε τα 5,95 μέτρα, και του Εμμανουήλ Καραλή, ο οποίος πέρασε τα 5,90 μέτρα. Ο Duplantis δεν σταμάτησε εκεί, καθώς στη συνέχεια έκανε νέο παγκόσμιο ρεκόρ. Το τελευταίο του άλμα έκανε τους θεατές στο Stade de France, αλλά και σε όλο τον κόσμο να παραληρεί, πανηγυρίζοντας το νέο του παγκόσμιο ρεκόρ.

The world is sleeping on Armand ‘Mondo’ Duplantis. He is a generational athlete. To watch him in his element is to literally witness greatness.



