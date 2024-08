Οι επιπτώσεις της πολύωρης εργασίας στην υγεία

Ο αντίκτυπος των παρατεταμένων ωρών εργασίας στη σωματική και ψυχική υγεία είναι βαθύς.

Στον σημερινό ταχέως εξελισσόμενο κόσμο, η πίεση για παρατεταμένες ώρες εργασίας έχει γίνει κανόνας σε πολλούς κλάδους. Ωστόσο, οι ειδικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τους πιθανούς κινδύνους για την υγεία που συνδέονται με τα παρατεταμένα ωράρια εργασίας. Από το αυξημένο άγχος έως τις σοβαρές χρόνιες παθήσεις, οι συνέπειες της υπερεργασίας μπορεί να είναι σοβαρές και εκτεταμένες.

Ο αντίκτυπος των παρατεταμένων ωρών εργασίας στη σωματική υγεία είναι βαθύς. Ένας από τους σημαντικότερους κινδύνους είναι η αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης καρδιακών παθήσεων. Σύμφωνα με μια έκθεση του 2021 του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) και της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ), η εργασία πάνω από 55 ώρες την εβδομάδα ήταν υπεύθυνη για περίπου 745.000 θανάτους από εγκεφαλικά επεισόδια και καρδιακές παθήσεις το 2016. Αυτό αντιπροσωπεύει αύξηση 29% από το έτος 2000, αναδεικνύοντας μια αυξανόμενη ανησυχία για τη δημόσια υγεία.

Εκτός από τα καρδιαγγειακά προβλήματα, το παρατεταμένο κάθισμα και τα ανεπαρκή διαλείμματα μπορεί να οδηγήσουν σε πόνο στη μέση, ένα συχνό παράπονο μεταξύ των εργαζομένων σε γραφεία. Η καθιστική φύση πολλών θέσεων εργασίας επιδεινώνει τα μυοσκελετικά προβλήματα, συμβάλλοντας σε χρόνια δυσφορία και μειωμένη ποιότητα ζωής.

What working long hours does to your body - National Geographic https://t.co/dBLy9GNIwt