Σκοτεινός στόλος: Τα δεξαμενόπλοια «φαντάσματα» που μεταφέρουν παράνομα πετρέλαιο (vid)

Αυτοί οι στόλοι αποτελούνται από δεξαμενόπλοια και πλοία που χρησιμοποιούν παραπλανητικές πρακτικές για τη μεταφορά αργού πετρελαίου, χημικών και άλλων υγρών φορτίων, συχνά κατά παράβαση των διεθνών κυρώσεων και κανονισμών.

Στον πολύπλοκο και συχνά αδιαφανή κόσμο της παγκόσμιας ναυτιλίας, οι όροι «σκοτεινός στόλος» και «γκρίζος στόλος» έχουν καταλήξει να αντιπροσωπεύουν μια σημαντική και αυξανόμενη πρόκληση για τις ρυθμιστικές αρχές και τους φορείς χάραξης πολιτικής.

Ο «σκοτεινός στόλος» αναφέρεται σε μια ομάδα δεξαμενόπλοιων που επιδίδονται σε μυστικές δραστηριότητες, όπως η απενεργοποίηση των συστημάτων αυτόματης αναγνώρισης (AIS), η χειραγώγηση των παγκόσμιων δορυφορικών συστημάτων πλοήγησης (GNSS) και η αλλοίωση των σημάτων αναγνώρισης και εντοπισμού τους. Τα πλοία αυτά λειτουργούν συχνά υπό αδύναμες δομές ιδιοκτησίας και αλλάζουν συχνά σημαίες ευκαιρίας για να αποκρύψουν την πραγματική τους προέλευση και τις προθέσεις τους. Το μέγεθος αυτού του στόλου έχει κυμανθεί σημαντικά ως απάντηση στους νέους κανονισμούς, ενώ οι δραστηριότητές του έχουν αυξηθεί μετά την επιβολή κυρώσεων στο ρωσικό πετρέλαιο λόγω της σύγκρουσης στην Ουκρανία.

Η Windward, μια εταιρεία ναυτιλιακών αναλύσεων, έχει εντοπίσει περίπου 1.100 σκάφη που αποτελούν τον «σκοτεινό στόλο». Παρόλο που η πρακτική αυτή υφίσταται εδώ και χρόνια και αφορά κυρίως το εμπόριο από χώρες όπως το Ιράν και η Βενεζουέλα, έχει κλιμακωθεί δραματικά μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Καθώς η Ρωσία προσπαθεί να παρακάμψει τις κυρώσεις και να συνεχίσει να πουλάει πετρέλαιο στους συμμάχους της, οι επιχειρήσεις του σκοτεινού στόλου έχουν γίνει όλο και πιο εμφανείς.

