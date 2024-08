Τον πάστορα ακολουθούσαν μερικοί άνδρες που κρατούσαν ματσέτες και ένας άλλος που στο βίντεο φαίνεται να κρατά κάτι που μοιάζει με τουφέκι.

Πολλοί άνθρωποι συνελήφθησαν στη Νότια Αφρική αφότου μια μικρή ομάδα, με επικεφαλής έναν ιεροκήρυκα, επιτέθηκε με ματσέτες σε ένα σχολείο, με στόχο να αρπάξει δια της βίας τα δύο εγγόνια του, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Οι αρχές συνέλαβαν πέντε ανθρώπους μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο που έδειχνε τον Πεντηκοστιανό πάστορα Πασέκα «Μπόρο» Μοτσοένενγκ, τον επικεφαλής της Εκκλησίας των Απίστευτων Γεγονότων, να απειλεί το προσωπικό του δημοτικού σχολείου του Κάτλεχονγκ, στα νοτιοανατολικά του Γιοχάνεσμπουργκ και να παίρνει μαζί του τα μικρά παιδιά.

Pastor Paseka Mboro Motsoeneng’s church has been set alight in Katlehong, South Africa pic.twitter.com/pZljNz6a6A