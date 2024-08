«Το παγωμένο οικοσύστημα»: Επιστήμονες ανακάλυψαν απολιθώματα μετά το λιώσιμο των πάγων στη Γροιλανδία (vid)

Η ανακάλυψη αυτή υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη για κλιματική δράση για τον μετριασμό των πιθανών επιπτώσεων της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Μια σημαντική ανακάλυψη απολιθωμάτων στο στρώμα πάγου της Γροιλανδίας αποκάλυψε ανησυχητικές πληροφορίες σχετικά με το ενδεχόμενο σημαντικής ανόδου της στάθμης της θάλασσας λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι το στρώμα πάγου της Γροιλανδίας έχει λιώσει εντελώς στο παρελθόν, κατά τη διάρκεια μιας από τις θερμές περιόδους μέσα στα τελευταία 1,1 εκατομμύρια χρόνια. Η ανακάλυψη αυτή υποδηλώνει ότι το σημερινό κλίμα θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένα παρόμοιο, καταστροφικό γεγονός τήξης, με αποτέλεσμα την άνοδο της στάθμης της θάλασσας κατά 6 έως 8 μέτρα.

Η νέα έρευνα, που δημοσιεύεται στο Proceedings of the National Academy of Sciences, δείχνει ότι το κέντρο του τεράστιου στρώματος πάγου της Γροιλανδίας, και όχι μόνο οι άκρες του, έλιωσε στο παρελθόν. Αυτό το λιώσιμο μετέτρεψε την περιοχή σε ένα ξηρό και άγονο «τοπίο τούνδρας» που συντηρούσε διάφορα έντομα και φυτά. Συντονιστής της μελέτης ήταν ο Paul Bierman, επιστήμονας στο Πανεπιστήμιο του Βερμόντ, ο οποίος τόνισε την ευθραυστότητα του στρώματος πάγου της Γροιλανδίας, το οποίο υπάρχει εδώ και περίπου 2,7 εκατομμύρια χρόνια.

Η ερευνητική ομάδα εξετάζει από το 2014 υλικά από το υπέδαφος του στρώματος πάγου της Γροιλανδίας. Ανέλυσαν ιζήματα από τον πυθμένα ενός πυρήνα πάγου, γνωστού ως GISP2, ο οποίος εξήχθη πριν από σχεδόν 30 χρόνια από δύο μίλια κάτω από την επιφάνεια στο κέντρο του στρώματος πάγου. Αυτό το δείγμα ιζήματος περιείχε μικροσκοπικά στοιχεία για το παρελθόν της Γροιλανδίας, όπως ένα μάτι εντόμου, έναν σπόρο αρκτικής παπαρούνας, τμήματα μιας αρκτικής ιτιάς και υπολείμματα εδαφικών μυκήτων και βρύων.

Αυτά τα απολιθώματα παρέχουν άμεσες αποδείξεις ότι το 90% του στρώματος πάγου της Γροιλανδίας είχε κάποτε εξαφανιστεί, γεγονός που υποδηλώνει ότι το στρώμα πάγου είναι πιο επιρρεπές στο λιώσιμο από ό,τι πιστεύαμε προηγουμένως. Το αρχικό λιώσιμο συνέβη όταν τα επίπεδα των αερίων του θερμοκηπίου ήταν χαμηλότερα από ό,τι σήμερα, γεγονός που υποδηλώνει ότι τα σημερινά υψηλότερα επίπεδα διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα αποτελούν ακόμη μεγαλύτερη απειλή για τη σταθερότητα του στρώματος πάγου.

Η ανακάλυψη αυτή υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη για κλιματική δράση για τον μετριασμό των πιθανών επιπτώσεων της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Το λιώσιμο του στρώματος πάγου της Γροιλανδίας όχι μόνο θα συμβάλει σε σημαντική άνοδο της στάθμης της θάλασσας, αλλά θα οδηγήσει και στην απώλεια μοναδικών οικοσυστημάτων που υπάρχουν εδώ και χιλιετίες.