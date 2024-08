«Δε θα επιβιώσουν ούτε οι "κατσαρίδες"»: Το Ιράν εξοπλίζει τη Χεζμπολάχ με ηλεκτρομαγνητικά όπλα

Τα ηλεκτρομαγνητικά πυρομαχικά αναφέρονται σε όπλα που χρησιμοποιούν ηλεκτρομαγνητική ενέργεια για να διαταράξουν ή να καταστρέψουν ηλεκτρονικά συστήματα.

Μια πρόσφατη έκθεση της εφημερίδας Al-Jarida του Κουβέιτ αποκάλυψε ότι το Ιράν έχει προμηθεύσει τη Χεζμπολάχ και άλλες δυνάμεις αντιπροσώπων με ηλεκτρομαγνητικά πυρομαχικά, ικανά να απενεργοποιήσουν συστήματα επικοινωνίας. Η εξέλιξη αυτή υπογραμμίζει την κλιμακούμενη πολυπλοκότητα των όπλων που μεταφέρονται σε μαχητικές ομάδες που πρόσκεινται στο Ιράν στην περιοχή.

Ο Rotem Mey-Tal, Διευθύνων Σύμβουλος της Asgard Systems και Ισραηλινός εμπειρογνώμονας στρατιωτικών όπλων, υπογράμμισε τον πιθανό αντίκτυπο αυτών των όπλων. «Σκεφτείτε την αναλογία από τη δεκαετία του 1960, η οποία περιγράφει ότι σε μια πυρηνική έκρηξη θα επιβίωναν μόνο οι κατσαρίδες. Με την ίδια λογική, σε μια ηλεκτρομαγνητική επίθεση, οι "κατσαρίδες" (παρατσούκλι για τα εξαρτήματα στα ηλεκτρικά κυκλώματα) δεν θα επιβιώσουν αυτή τη φορά. Αυτό θα επηρεάσει όλους μας στην καθημερινή μας ζωή και στην ετοιμότητα για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης», δήλωσε ο Mey-Tal στην Jerusalem Post.

An Arab news outlet reported that Iran transferred electromagnetic pulse weapons to Hezbollah. EMPs would disable Israel's technological infrastructure. This coming war will be nasty and ugly. https://t.co/dodFjFcxdc