Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ διοχέτευσε λανθασμένα 239 εκατομμύρια δολάρια στους Ταλιμπάν μετά την αποχώρηση από το Αφγανιστάν

Η αποκάλυψη αυτή προσθέτει ένα ακόμη επίπεδο διαμάχης στους χειρισμούς της κυβέρνησης Μπάιντεν-Χάρις για την κατάσταση στο Αφγανιστάν, η οποία είχε ήδη αντιμετωπίσει έντονο έλεγχο και κριτική.

Μια εντυπωσιακή νέα έκθεση από τον Ειδικό Γενικό Επιθεωρητή των ΗΠΑ για την Ανασυγκρότηση του Αφγανιστάν (SIGAR) αποκάλυψε ότι το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών έχει πιθανότατα διοχετεύσει τουλάχιστον 239 εκατομμύρια δολάρια στους Ταλιμπάν από τότε που ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν διέταξε την απότομη απόσυρση των αμερικανικών στρατευμάτων από το Αφγανιστάν το 2021.

Η χαοτική αποχώρηση όχι μόνο οδήγησε στην ανάκτηση του ελέγχου του Αφγανιστάν από τους Ταλιμπάν, αλλά είχε επίσης ως αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο 13 μελών των αμερικανικών υπηρεσιών και 170 Αφγανών πολιτών σε μια βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας στο Διεθνές Αεροδρόμιο Χαμίντ Καρζάι. Επιπλέον, οι ΗΠΑ άφησαν πίσω τους στρατιωτικό εξοπλισμό αξίας περίπου 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων, συμπεριλαμβανομένων των Humvees και των ελικοπτέρων Black Hawk, ο οποίος έπεσε στα χέρια των Ταλιμπάν.

Η έκθεση της SIGAR υπογραμμίζει σημαντικές παραλείψεις στη συμμόρφωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ με τις απαιτήσεις ελέγχου των εταίρων, με τους αξιωματούχους του Στέιτ Ντιπάρτμεντ να αναγνωρίζουν ότι δεν τηρούσαν όλα τα γραφεία τις εντολές διατήρησης εγγράφων. «Συνολικά, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν μπόρεσε να αποδείξει τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του για τον έλεγχο των εταίρων του σε αναθέσεις που εκταμίευσαν τουλάχιστον 293 εκατομμύρια δολάρια στο Αφγανιστάν», αναφέρεται στην έκθεση.

Αυτό το οικονομικό ατόπημα είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό, δεδομένης της διαβόητης φήμης των Ταλιμπάν ως ισλαμικού φονταμενταλιστικού κινήματος που συνδέεται εδώ και καιρό με σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των διακρίσεων κατά των μη μουσουλμάνων, των γυναικών, των εθνοτικών μειονοτήτων και των ομοφυλόφιλων. Η ταχεία ανάληψη της εξουσίας από την ομάδα μετά την αποχώρηση των ΗΠΑ έχει εντείνει τους φόβους για την ασφάλεια και το μέλλον των Αφγανών πολιτών, ιδίως εκείνων που είχαν συνεργαστεί με τις αμερικανικές δυνάμεις.

Η κριτική στη στρατηγική της αποχώρησης ήταν ευρέως διαδεδομένη μεταξύ των Αμερικανών στρατιωτικών και εμπειρογνωμόνων εξωτερικής πολιτικής. Πολλοί διερωτήθηκαν γιατί η εκκένωση πραγματοποιήθηκε μέσω ενός αεροδρομίου στην καρδιά της Καμπούλ και όχι μέσω του πιο ασφαλούς αεροδρομίου του Μπαγκράμ, που βρίσκεται 60 χιλιόμετρα βόρεια της πρωτεύουσας. Επιπλέον, βετεράνοι του πολέμου στο Αφγανιστάν έχουν εκφράσει απογοήτευση για την αποτυχία της κυβέρνησης να διασφαλίσει την ασφαλή εκκένωση και το νόμιμο άσυλο των Αφγανών συμμάχων που είχαν υποστηρίξει τις προσπάθειες κατά των Ταλιμπάν.

