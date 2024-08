Ο Ολυμπιονίκης του κανόε σλάλομ, Pau Echaniz, έκανε μια δημοσίευση στο προσωπικό του λογαριασμό στο Χ και αποκάλυψε τι κάνει τον ελεύθερο του χρόνο.

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2024 στο Παρίσι αποτέλεσαν σκηνικό για εξαιρετικές αθλητικές επιδόσεις, αλλά μια από τις πιο σχετικές και χιουμοριστικές ιστορίες που προέκυψαν από τους αγώνες αφορά τον Ισπανό αθλητή του κανόε σλάλομ Pau Echaniz, ο οποίος όχι μόνο κέρδισε χάλκινο μετάλλιο στο αγώνισμα Κ-1 σλάλομ, αλλά αποκάλυψε επίσης μια εκπληκτική σχέση με τον κόσμο του gaming.

Ο Echaniz, ο οποίος φημίζεται για την ικανότητά του στην πλοήγηση στην απαιτητική διαδρομή του σλάλομ, κατέκτησε τις καρδιές τόσο των φίλων του αθλητισμού όσο και των λάτρεις των παιχνιδιών, παραδεχόμενος το πάθος του για το δημοφιλές διαδικτυακό παιχνίδι, League of Legends. Παρά την ολυμπιακή του επιτυχία, εξομολογήθηκε διασκεδαστικά ότι έχει κολλήσει στην κατάταξη Bronze στο LoL, μια από τις χαμηλότερες βαθμίδες στο ανταγωνιστικό σύστημα κατάταξης του παιχνιδιού.

Olympian at Paris Olympics reveals his medal matches his League of Legends rank pic.twitter.com/ABjdIzuZCi