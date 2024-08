Τεταμένη η κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Δύο πύραυλοι τύπου Κατιούσα έπεσαν στην αεροπορική βάση Αΐν αλ Άσαντ του δυτικού Ιράκ, όπου έχουν την έδρα τους δυνάμεις των ΗΠΑ και άλλων χωρών, ανέφεραν πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας.

🚨 #BREAKING : At least TWO rockets have struck the US’s Ain al-Asad in Iraq, which houses American troops The rockets were allegedly fired by proxies of Iran. We’re on the brink of WWIII and Biden is NOWHERE to be found. Fantastic. pic.twitter.com/73J9HZLvCp

Δεν είναι σαφές εάν από τις επίθεση υπάρχουν τραυματίες ή ζημιές στη βάση.

Μία από τις πηγές είπε ότι οι πύραυλοι έπεσαν μέσα στη βάση.

#BREAKING: #IRGC's #PMU militiamen launched several unguided rockets at the #USArmy camp in the north if Ain A-Asad Air Base in #Iraq. Two of the rockets have hit the base! #ISAF's F-15Es on armed patrol are directed toward the area. (They can be heard by locals). pic.twitter.com/ByvKgbElpT