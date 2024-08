Απίστευτη ήταν η έμπνευση του Truls Möregårdh κατά τη διάρκεια του τελικού της επιτραπέζιας αντισφαίρισης.

Οι θεατές των Ολυμπιακών Αγώνων έμειναν άναυδοι καθώς ο Σουηδός αθλητής της επιτραπέζιας αντισφαίρισης Truls Möregårdh εκτέλεσε ένα εξαιρετικό χτύπημα κατά τη διάρκεια του αγώνα για το χρυσό μετάλλιο εναντίον του Κινέζου Fan Zhendong, μια κίνηση που πολλοί πιστεύουν ότι «αψηφά τη φυσική».

Καθώς ο αγώνας πλησίαζε στην ολοκλήρωσή του, με τον Möregårdh να απέχει μόλις δύο πόντους από την ήττα στο Παρίσι, έκανε ένα χτύπημα που εξέπληξε τόσο το κοινό όσο και τον αντίπαλό του. Μετά από ένα παρατεταμένο ράλι, ο Σουηδός εκτέλεσε ένα σχεδόν μαγικό χτύπημα χτυπώντας την μπάλα λίγο πριν αυτή αγγίξει το έδαφος. Το μπαλάκι είχε πάρει τόσα πολλά φάλτσα, με αποτέλεσμα να αναπηδήσει απρόβλεπτα στην πλευρά του Fan, κερδίζοντας έναν θεαματικό πόντο για τον Möregårdh.

The physics of this 'snake shot' by Sweden's Truls Möregårdh in table tennis at the Olympics finalpic.twitter.com/KLzIMZpM1d