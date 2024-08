Ζευγάρι έβγαλε φωτογραφία στο ίδιο σημείο με δεκαπέντε χρόνια διαφορά: Άναυδοι οι χρήστες του διαδικτύου (vid)

Σημαντική προσοχή σε διάφορα φόρουμ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει συγκεντρώσει ένα κολάζ φωτογραφιών που δείχνει ένα ζευγάρι να φωτογραφίζεται στο ίδιο σημείο με δεκαπέντε χρόνια διαφορά.

Η φωτογραφία ενός ζευγαριού, που τραβήχτηκε με διαφορά 15 ετών στην ίδια τοποθεσία, έχει γίνει μια οδυνηρή υπενθύμιση των δραματικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Ο Duncan Porter μοιράστηκε μια δυνατή εικόνα με τη σύντροφό του μπροστά από τον παγετώνα Rhone της Ελβετίας, υπογραμμίζοντας τις έντονες περιβαλλοντικές αλλαγές την τελευταία μιάμιση δεκαετία.

Τέτοιες φωτογραφίες συχνά παρέχουν μια νοσταλγική ματιά στο παρελθόν, αναδεικνύοντας την προσωπική ανάπτυξη και την εξέλιξη των σχέσεων. Ωστόσο, η φωτογραφία του Porter που τραβήχτηκε πριν από 15 χρόνια αφηγείται μια πιο ανησυχητική ιστορία. Η αρχική εικόνα, που τραβήχτηκε πριν από 15 χρόνια, δείχνει το ζευγάρι να στέκεται μπροστά σε έναν μαγευτικό, παγωμένο παγετώνα του Rhone. Ο παγετώνας, που κάποτε ήταν καλυμμένος με χιόνι, έχει υποχωρήσει σημαντικά, αποκαλύπτοντας άγονα βουνά με ελάχιστο χιόνι ή πάγο.

Fifteen years minus one day between these photos. Taken at the Rhone glacier in Switzerland today.



Not gonna lie, it made me cry. pic.twitter.com/Inz6uO1kum