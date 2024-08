Η αύξηση της ανεργίας ενεργοποίησε τον κανόνα Sahm, έναν αξιόπιστο δείκτη πρώιμης ύφεσης. Ο κανόνας αυτός υποδηλώνει ότι μια ύφεση είναι πιθανή όταν ο κινητός μέσος όρος τριών μηνών του ποσοστού ανεργίας είναι τουλάχιστον μισή ποσοστιαία μονάδα υψηλότερος από το χαμηλό 12 μηνών.

Νωρίς τη Δευτέρα (5/8) ο δείκτης φόβου της Wall Street εκτοξεύτηκε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων ετών, αντανακλώντας την εντεινόμενη κατάρρευση της παγκόσμιας αγοράς. Ο δείκτης μεταβλητότητας Cboe Volatility Index (VIX), ο οποίος μετρά την ανησυχία των επενδυτών, εκτινάχθηκε έως και 172%, φθάνοντας στο 62,27 πριν ανοίξει η αγορά. Αυτό σηματοδοτεί το υψηλότερο σημείο για τον δείκτη από τον Μάρτιο του 2020, κατά την έναρξη της πανδημίας COVID-19, όταν έφτασε στο 85,47.

Get ready for Armageddon.



The corrupt will force rate cuts to please Wall Street traders which will make life more expensive.



If you think food, rent, homes are expensive now, just wait to see what happens next. https://t.co/EjqHvGN1rR