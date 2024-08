Η άρνηση ενός ποτού από έναν προϊστάμενο κατά τη διάρκεια ενός nomikai μπορεί να θεωρηθεί ως προσβολή, η οποία ενδεχομένως να βλάψει την καριέρα του ατόμου.

Στην Ιαπωνία, το ποτό με πελάτες ή συναδέλφους είναι κάτι περισσότερο από μια κοινωνική δραστηριότητα - είναι μια επίδειξη πίστης στην εταιρεία και θεωρείται αναπόσπαστο μέρος της εργασίας. Αυτή η πρακτική, γνωστή ως «nomikai», χρησιμεύει ως κοινή προέκταση της εργάσιμης ημέρας, προωθώντας τις σχέσεις, την ομαδική εργασία και την αίσθηση ενότητας στο χώρο εργασίας.

Η άρνηση ενός ποτού από έναν προϊστάμενο κατά τη διάρκεια ενός nomikai μπορεί να θεωρηθεί ως προσβολή, η οποία ενδεχομένως να βλάψει την καριέρα του ατόμου. Η συμμετοχή σε αυτές τις εκδηλώσεις θεωρείται συχνά ως απόδειξη της αφοσίωσης ενός εργαζομένου στην εταιρεία και της προθυμίας του να δεθεί με τους συναδέλφους του εκτός του επίσημου περιβάλλοντος του γραφείου. Αυτή η παράδοση είναι βαθιά ριζωμένη στην ιαπωνική επιχειρηματική κουλτούρα και παίζει καθοριστικό ρόλο στην οικοδόμηση διαπροσωπικών δεσμών που μπορούν να διευκολύνουν την ομαλότερη επαγγελματική αλληλεπίδραση.

In Japan, drinking with clients or co-workers is a mark of company loyalty and considered as part of job



