Τα κεφάλαια αυτά θα αναδιανεμηθούν για να αποζημιωθούν Ισραηλινά θύματα της τρομοκρατίας, δήλωσε ο υπ. Οικονομικών Σμότριτς.

Ο Ισραηλινός υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς διέταξε την κατάσχεση 100 εκατομμυρίων σέκελ (24 εκατομμυρίων ευρώ) φορολογικών εσόδων που προορίζονταν για την Παλαιστινιακή Αρχή, δηλώνοντας ότι τα κεφάλαια αυτά θα αναδιανεμηθούν για να αποζημιωθούν ισραηλινά θύματα της τρομοκρατίας.

Η κατάσχεση κεφαλαίων είναι «κομμάτι των μέτρων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας», ανέφερε το υπουργείο Οικονομικών σε ανακοίνωση που εξέδωσε χθες. Ο Σμότριτς κατηγορεί την Παλαιστινιακή Αρχή, η οποία ασκεί μερικό έλεγχο στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Όχθη, ότι εκτρέπει φορολογικά έσοδα προς όφελος «οικογενειών τρομοκρατών», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

📰 Israeli minister Bezalel Smotrich has said letting two million Palestinians in the Gaza Strip die of hunger might be “justified and moral”.



Speaking at a conference hosted by the Israel Hayom outlet on Monday, he expressed support for blocking aid to the Gaza Strip but said… pic.twitter.com/H51qAJlbYF