Οι Ολυμπιακοί Αγώνες από το «διάστημα»: Ο απίστευτος διαδραστικός χάρτης με εικόνα υψηλής ανάλυσης

Κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων, 15,3 εκατομμύρια επισκέπτες αναμένεται να βρεθούν στο Παρίσι για να παρακολουθήσουν ένα κομμάτι της αθλητικής δράσης.

Ωστόσο, όσοι δεν βρεθούν στο Παρίσι, θα παρακολουθήσουν τους αγώνες από το σπίτι τους. Όμως με την βοήθεια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA) μπορεί κάποιος να δει τους αγώνες και τα γήπεδα από μια διαφορετική οπτική γωνία.

Συγκεκριμένα, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος έδωσε στη δημοσιότητα μια δορυφορική εικόνα του Παρισιού.

«Αυτή η εντυπωσιακή εικόνα υψηλής ανάλυσης προσφέρει μια εις βάθος θέα στο κέντρο του Παρισιού, επιτρέποντάς σας να εξερευνήσετε και να κάνετε ζουμ στις πιο μαγευτικές περιοχές της πόλης με εξαιρετική λεπτομέρεια», εξήγησε η ESA.

Με ανάλυση 30 cm, μπορείτε να δείτε αρκετή λεπτομέρεια και να αναγνωρίσετε μερικά από τα παγκοσμίου φήμης μνημεία της πόλης, καθώς και αρκετούς Ολυμπιακούς χώρους.

See the Olympic Games from SPACE: Incredible interactive map lets you explore and zoom into Paris' sporting arenas including the Stade de France, Grand Palais and Champ de Mars Park https://t.co/WNOKetQqpI pic.twitter.com/1LWbvEOhoI

Ο χάρτης δείχνει το Παρίσι από ψηλά, με τον ποταμό Σηκουάνα να φαίνεται ξεκάθαρα. Για να εξερευνήσετε τους χώρους και τα ορόσημα, απλώς κάντε κλικ στους μικρούς, λευκούς κύκλους.

Αυτό θα κάνει τον χάρτη να μεγεθύνει και να παρέχει περισσότερες λεπτομέρειες σε κάθε τοποθεσία.

Μόλις τελειώσετε, απλώς κάντε ξανά κλικ στον κύκλο ή μετακινηθείτε προς τα έξω για να εξερευνήσετε άλλους ιστότοπους.

Στην κορυφή του χάρτη, διακρίνονται το Stade de France και το Aquatics Center στα αριστερά του.

📷 Our @ESA_EO #EarthFromSpace this week is, of course, Paris! Hosting the #Paris2024 #OlympicGames, the city is seen here in this hi res @AirbusSpace Pléiades Neo image. pic.twitter.com/60XKjTGqH0