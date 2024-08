Η κατάρριψη έγινε πάνω από την επαρχία Σάαντα στα βόρεια Υεμένης σύμφωνα με τους εκπροσώπους των ανταρτών.

Το κίνημα των Χούθι στην Υεμένη κατέρριψε ένα αμερικανικό μη επανδρωμένο εναέριο όχημα μάχης «MQ-9».

Η κατάρριψη έγινε πάνω από την επαρχία Σάαντα στα βόρεια Υεμένης, όπως δήλωσαν σήμερα στο Reuters δύο πηγές προσκείμενες στους Χούθι.

