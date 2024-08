Νοτιοκορεάτης Ολυμπιονίκης ξέσπασε σε δάκρυα μετά την αποτυχημένη προσπάθεια του να εξασφαλίσει απαλλαγή από το στρατό (vid)

Το περιστατικό αναδεικνύει την τεράστια πίεση που αντιμετωπίζουν οι Νοτιοκορεάτες αθλητές, γνωρίζοντας ότι τα αθλητικά τους επιτεύγματα έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν δραματικά την προσωπική και επαγγελματική τους ζωή.

Σε μια συγκινητική τροπή των γεγονότων στο Le Golf National, ο Νοτιοκορεάτης γκολφέρ Tom Kim εθεάθη να σπαράζει σε κλάματα μετά την αποτυχία του να εξασφαλίσει μια θέση στο βάθρο στο Ολυμπιακό αγώνισμα του γκολφ των ανδρών.

Ο σπαραγμός του 22χρονου δεν προήλθε μόνο από την απώλεια ενός Ολυμπιακού μεταλλίου αλλά και από την απώλεια της ευκαιρίας να κερδίσει απαλλαγή από την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία που απαιτείται στη Νότια Κορέα. Σύμφωνα με το νόμο της Νότιας Κορέας, όλοι οι αρτιμελείς άνδρες πρέπει να συμπληρώσουν 18-21 μήνες στρατιωτικής θητείας πριν από την ηλικία των 28 ετών, εκτός εάν πληρούν τις προϋποθέσεις για απαλλαγή.

Οι απαλλαγές από την υποχρέωση στράτευσης μπορούν να χορηγηθούν για διάφορους λόγους, συμπεριλαμβανομένων των προβλημάτων σωματικής και ψυχικής υγείας. Επιπλέον, ορισμένες πλούσιες οικογένειες στέλνουν τα παιδιά τους σε ξένα σχολεία για να αποκτήσουν διπλή υπηκοότητα, αποφεύγοντας έτσι τη στράτευση. Ένας άλλος δρόμος για την απαλλαγή είναι τα εξαιρετικά επιτεύγματα στον αθλητισμό: η κατάκτηση ενός Ολυμπιακού μεταλλίου οποιουδήποτε χρώματος ή η εξασφάλιση ενός χρυσού μεταλλίου στους Ασιατικούς Αγώνες.

