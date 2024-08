Η πορεία της Ewa Swoboda στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι δεν ήταν η αναμενόμενη. Ένας χαιρετισμός στην κάμερα στάθηκε αφορμή να συζητηθεί σε διάφορες σελίδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Πολωνή σταρ του σπριντ Ewa Swoboda έγινε viral με την αντίδρασή της στην κάμερα μετά την επιτυχή πρόκριση στον πρώτο γύρο των 100μ. γυναικών στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Η 27χρονη αθλήτρια, γνωστή για την έντονη προσωπικότητά της, πρόσθεσε μια απροσδόκητη τροπή στην απόδοσή της με μια μοναδική χειρονομία που τράβηξε την προσοχή των θεατών.

Αφού προκρίθηκε, η Swoboda χαιρέτησε τις τηλεοπτικές κάμερες με το δεξί της χέρι. Σχεδόν αμέσως, διόρθωσε τον εαυτό της, κουνώντας το δάχτυλό της και κουνώντας ελαφρώς το κεφάλι της πριν επαναλάβει τον χαιρετισμό με το αριστερό της χέρι. Αυτή η ακολουθία ενεργειών οδήγησε σε μια καταιγίδα σύγχυσης και εικασιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Swoboda εξήγησε την κίνησή της ως μια προσπάθεια να αποστασιοποιηθεί από μια χειρονομία που παραδοσιακά συνδέεται με τον στρατό. Ένας χρήστης στο X, διευκρίνισε: «Ο στρατιωτικός χαιρετισμός γίνεται με το δεξί χέρι. Έτσι, αλλάζει στο αριστερό της για να πει ένα γεια».

Παρά την εμφάνισή της, η Swoboda δεν κατάφερε να εξασφαλίσει μια θέση στον τελικό.

😂 Ewa Swoboda quickly changes her hand for her salute, apparently saluting with the right hand is for the military pic.twitter.com/o7uxTzIPka