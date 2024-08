Το γύρο του διαδικτύου έχουν κάνει διάφορα βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και απαθανατίζουν τη στιγμή που η Αντέλ διέκοψε τη συναυλία της στο Μόναχο για να παρακολουθήσει μαζί με 80.000 θαυμαστές της τον τελικό των 100μ. γυναικών.

Η Αντέλ πάντα δημιουργεί αξέχαστες στιγμές επί σκηνής, αλλά το να διακόψει τη συναυλία της για να παρακολουθήσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες στα μισά της παράστασης; Αυτό ήταν κάτι το μοναδικό. Η υπέροχη Βρετανίδα τραγουδίστρια, που αυτή τη στιγμή συναρπάζει το κοινό κατά τη διάρκεια της παραμονής της στο Μόναχο, η οποία περιλαμβάνει δύο συναυλίες κάθε εβδομάδα από τις 2 Αυγούστου 2024 έως τις 31 Αυγούστου 2024, έχει ήδη δημιουργήσει μια viral στιγμή χάρη στην αγάπη της για τον γυναικείο αθλητισμό.

Στις 3 Αυγούστου, η Αντέλ αποφάσισε να παρακολουθήσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες και συγκεκριμένα τον τελικό των 100 μέτρων στίβου γυναικών. Η τραγουδίστρια θεώρησε ιδανική στιγμή για να παρακολουθήσει το γεγονός.

Adele Interrupts Germany Concert to Watch Sha’Carri Richardson Race at the Olympics



Full details here: https://t.co/heIpPd9rgT pic.twitter.com/E0auv9Gb9Y — Complex Music (@ComplexMusic) August 4, 2024

Κατά τη διάρκεια της συναυλίας, η Αντέλ διέκοψε τη συναυλία και έβαλε τη γιγαντοοθόνη να προβάλει τον τελικό των 100 μέτρων γυναικών, με 80.000 θαυμαστές να παρακολουθούν μαζί της.

Pop susperstar Adele paused her show briefly in Munich to telecast and watch the women's 100m final in a show of support 👏#Paris2024 #Olympics pic.twitter.com/5SpQd49qkt — DW Sports (@dw_sports) August 3, 2024

Ένας παρευρισκόμενος κατέγραψε τη στιγμή σε βίντεο και το ανέβασε στο X, παρουσιάζοντας τον ενθουσιασμό της Αντέλ για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το κλιπ δείχνει τις γυναίκες να κάνουν σπριντ για το χρυσό ενώ το κοινό ζητωκραύγαζε και χειροκροτούσε την απόφαση της Αντέλ να μοιραστεί μαζί τους αυτή τη σημαντική στιγμή.

🏃🏾‍♀️ Adele stops her show to watch Sha’Carri Richardson in the 100M Women’s Final at the Olympics! #AdeleInMunich pic.twitter.com/oTnZPwNulx — Adelettes (@Adelettes2) August 3, 2024

Οι θαυμαστές μπήκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να εκφράσουν τον θαυμασμό τους. Ένα άτομο έγραψε: «Μου αρέσουν οι γυναίκες που υποστηρίζουν τις γυναίκες».