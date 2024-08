Ταραχές στις αντιισλαμικές διαδηλώσεις στο Λίβερπουλ

Στην πόλη αυτή οι διαδηλωτές εκτόξευσαν καρέκλες, τούβλα και άλλα αντικείμενα εναντίον των δυνάμεων της τάξης, ανέφερε ένας φωτορεπόρτερ του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ταραχές ξέσπασαν σε πολλές πόλεις του Ηνωμένου Βασιλείου, όπου οργανώθηκαν διαδηλώσεις κατά των μεταναστών και των μουσουλμάνων, όπως στο Λίβερπουλ, στη βορειοδυτική Αγγλία.

Στην πόλη αυτή οι διαδηλωτές εκτόξευσαν καρέκλες, τούβλα και άλλα αντικείμενα εναντίον των δυνάμεων της τάξης, ανέφερε ένας φωτορεπόρτερ του Γαλλικού Πρακτορείου.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης έκαναν επίσης λόγο για ταραχές στο Μάντσεστερ και στο Μπέλφαστ, στη Βόρεια Ιρλανδία.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ξέσπασαν βίαια επεισόδια όταν οι διαδηλωτές συγκρούστηκαν με την αστυνομία στο κέντρο του Λίβερπουλ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ορισμένοι αστυνομικοί. Οι δυνάμεις της τάξης απέκλεισαν το Στραντ, καθώς σημειώθηκαν ταραχές κοντά στην προκυμαία της πόλης.

«Πολλοί αστυνομικοί τραυματίστηκαν ενώ αντιμετώπιζαν σοβαρές ταραχές στο κέντρο του Λίβερπουλ. Αυτή η συμπεριφορά (…) δεν θα γίνει ανεκτή. Και θα συλλάβουμε τους υπεύθυνους» ανέφερε η αστυνομία του Μέρσεϊσαϊντ.

A victory for antiracists in #Liverpool today



The far right outnumbered and humiliated outside Abdullah Quilliam Mosque pic.twitter.com/atw2q5XwZg