Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα (3/8), όταν ένας κεραυνός έπεσε σε παραλία γεμάτη με κόσμο, στα παράλια της Αδριατικής στην Ιταλία.

Ο κεραυνός έπεσε σε μια παραλία κοντά στην Άλμπα Αντριάτικα, στην περιφέρεια του Αμπρούτσο, λίγο μετά το μεσημέρι. Τα ιταλικά μέσα ενήμέρωσης κάνουν λόγο για τρεις γυναίκες τραυματίες ηλικίας 42, 44 και 64 ετών, ενώ αρχικά υπήρξαν αναφορές για επτά τραυματίες.

Φωτογραφίες που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν διασώστες συγκεντρωμένους γύρω από μια γυναίκα ξαπλωμένη σε ένα φορείο. Σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ANSA, πιο σοβαρά έχει τραυματιστεί μια γυναίκα η οποία υπέστη καρδιακή ανακοπή και νοσηλεύεται. Η 41χρονη γυναίκα υπέστη καρδιακή ανακοπή, την επανέφεραν επί τόπου με απινιδωτή και στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ελικόπτερο σε νοσοκομείο.

