Η επίμονη και σοβαρή υπερθέρμανση της Ανταρκτικής υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη για συνολική παγκόσμια δράση για την κλιματική αλλαγή.

Σε ένα άνευ προηγουμένου κλιματικό γεγονός, οι θερμοκρασίες στο έδαφος σε μεγάλες εκτάσεις της Ανταρκτικής αυξήθηκαν κατά μέσο όρο κατά 10°C πάνω από το κανονικό επίπεδο τον τελευταίο μήνα. Ενώ οι θερμοκρασίες παραμένουν κάτω από το μηδέν στην πολική χερσόνησο, που τυλίγεται στο σκοτάδι κατά τη διάρκεια του χειμώνα στο νότιο ημισφαίριο, ορισμένες ημέρες τον Ιούλιο οι θερμοκρασίες έφτασαν έως και 28°C πάνω από τις προσδοκίες.

Η ανωμαλία αυτή έρχεται εν μέσω μιας παγκόσμιας τάσης με θερμοκρασίες ρεκόρ, με το περασμένο έτος να υπερβαίνει σταθερά το κρίσιμο όριο της αύξησης κατά 1,5°C σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα, το οποίο οι επιστήμονες έχουν προσδιορίσει ως το όριο για την αποφυγή των χειρότερων επιπτώσεων της κλιματικής κατάρρευσης.

Ο Michael Dukes, διευθυντής προβλέψεων της MetDesk, τόνισε τη σημασία της παρατεταμένης αύξησης της μέσης θερμοκρασίας και όχι των σποραδικών ημερήσιων υψηλών τιμών. «Οι μεμονωμένες ημερήσιες υψηλές θερμοκρασίες προκαλούν έκπληξη, αλλά η μέση άνοδος κατά τη διάρκεια του μήνα είναι πολύ πιο σημαντική», σημείωσε ο Dukes. Τόνισε ότι τα κλιματικά μοντέλα προβλέπουν εδώ και καιρό ότι οι πολικές περιοχές θα βιώσουν τις πιο σοβαρές επιπτώσεις της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής.

