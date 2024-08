«Η μικρή Ελλάδα της Ιταλίας»: Το χωριό στην Καλαβρία που διατηρεί τις ελληνικές παραδόσεις (vid)

Το Gallicianò στέκεται ως ένας πολύτιμος θύλακας ιστορίας και πολιτισμού, διατηρώντας τις αρχαίες ελληνικές ρίζες του στην καρδιά της Ιταλίας.

Κρυμμένο στα βουνά της Νότιας Ιταλίας, το μικρό χωριό Gallicianò έχει διατηρήσει τις 2.000 ετών ελληνικές παραδόσεις του, αποτελώντας μια ζωντανή μαρτυρία της αρχαίας κληρονομιάς του. Γνωστό ως η Ακρόπολη της Magna Graecia, το Gallicianò βρίσκεται στην κορυφή των οροσειρών Aspromonte στην Καλαβρία της Ιταλίας.

Για περισσότερα από 2.800 χρόνια, αυτό το γραφικό χωριό ευημερεί, με τη μοναδική ιστορία και γλώσσα του να μεταδίδεται από γενιά σε γενιά. Το Gallicianò φιλοξενεί δύο εκκλησίες: μια καθολική εκκλησία και μια ελληνορθόδοξη εκκλησία, η τελευταία βρίσκεται ψηλά στο χωριό και είναι προσβάσιμη μέσω μιας σειράς σκαλοπατιών. Αν και η ανάβαση στην ελληνορθόδοξη εκκλησία μπορεί να είναι δύσκολη, η ανταμοιβή αξίζει τον κόπο, καθώς προσφέρει εντυπωσιακή θέα.

Σε μικρή απόσταση από την ελληνορθόδοξη εκκλησία βρίσκονται τα ερείπια ενός αρχαίου αμφιθεάτρου. Οι κάτοικοι του χωριού μιλούν Grecanico, ένα μοναδικό μείγμα αρχαίων ελληνικών και ιταλικών, αν και η γλώσσα αυτή σιγά σιγά ξεθωριάζει καθώς οι νεότερες γενιές μετακομίζουν στη μεγαλύτερη πόλη του Reggio Calabria.

Ο Mimmo Nuncera, κάτοικος του χωριού μίλησε στη SUN, και μοιράστηκε ιστορίες που του έχουν μείνει χαραγμένες στο μυαλό. Σύμφωνα με τον Mimmo, μόνο περίπου 30 άνθρωποι ζουν στο χωριό. «Ήταν πάντα ένα μικρό χωριό, με πολλούς ανθρώπους. Είμαστε Έλληνες από την προϊστορία της Ιταλίας. Αυτή η περιοχή της Καλαβρίας ήταν πάντα υπό ελληνική επιρροή», εξήγησε.

