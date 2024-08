Το viral βίντεο χρησιμεύει ως απόδειξη του απίστευτου ταλέντου των τοξοτών που διαγωνίζονται στο Παρίσι, αναδεικνύοντας τη σωματική και πνευματική ικανότητα που απαιτείται για να διαπρέψει κανείς σε αυτό το ακριβές και απαιτητικό άθλημα.

Οι θεατές των Ολυμπιακών Αγώνων έμειναν έκπληκτοι μετά από εντυπωσιακά πλάνα που αποκάλυψαν πόσο μακριά πρέπει να ρίξουν τα βέλη τους οι αθλητές που αγωνίζονται στο άθλημα της τοξοβολίας.

Παρακολουθώντας τους αγώνες τοξοβολίας στην τηλεόραση, η απόσταση μεταξύ των τοξοτών και των στόχων τους συχνά φαίνεται ελάχιστη, κυρίως λόγω των φακών που αποτυπώνουν κάθε λεπτομέρεια της διαδρομής του βέλους. Ωστόσο, ένα βίντεο που τραβήχτηκε μέσα από το πλήθος στο Παρίσι έδωσε μια νέα προοπτική, δείχνοντας την εντυπωσιακή απόσταση των 70 μέτρων που πρέπει να διανύσουν τα βέλη.

Anyone else’s mind blown when you realise how far away the Olympics archery target is?!

😳#Olympics #Paris2024 pic.twitter.com/SQmuwgUlVG