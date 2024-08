Η πανώλη στην Θεσσαλία «χτυπά» τη φέτα: Πώς επηρεάζει την οικονομία της χώρας

Η εξαιρετικά μεταδοτική ιογενής ασθένεια εντοπίστηκε για πρώτη φορά στις 11 Ιουλίου στη Θεσσαλία, στην κεντρική Ελλάδα.

Η Ελλάδα παλεύει με μια σοβαρή επιδημία της νόσου των μικρών μηρυκαστικών, γνωστή και ως «πανώλη των αιγών», η οποία απειλεί τη γαλακτοβιομηχανία της και την παραγωγή της εμβληματικής φέτας της.

Η εξαιρετικά μεταδοτική ιογενής ασθένεια εντοπίστηκε για πρώτη φορά στις 11 Ιουλίου στη Θεσσαλία, στην κεντρική Ελλάδα. Εξαπλώθηκε γρήγορα σε αρκετές φάρμες στη γειτονική Ρουμανία, αναγκάζοντας τις αρχές να θανατώσουν σχεδόν 58.000 αιγοπρόβατα σε μια προσπάθεια να ελέγξουν την επιδημία.

Οι ελληνικές αρχές επέβαλαν πανελλαδικούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης μετακίνησης των αιγοπροβάτων από τις φάρμες τους, για την καταπολέμηση της εξάπλωσης του ιού. Το μέτρο αυτό είναι ζωτικής σημασίας, καθώς η νόσος αποτελεί σημαντική απειλή για την εγχώρια κτηνοτροφία και την οικονομία της Ελλάδας, ιδίως για την παραγωγή τυριού φέτας.

