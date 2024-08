Κυκλοφόρησε το πρώτο teaser για τα νέα επεισόδια του «Squid Game»: Πότε θα κάνει πρεμιέρα (vid)

Μέσω του επίσημου λογαρισμού του στο Instagram, το Netflix δημοσιοποίησε την ημερομηνία της πρεμιέρας του δεύτερου κύκλου του «Squid Game».

Η πολυαναμενόμενη επιστροφή του «Squid Game» είναι και επίσημα στον ορίζοντα, με το Netflix να δίνει στη δημοσιότητα το πρώτο teaser για τα νέα επεισόδια και να ανακοινώνει την ημερομηνία πρεμιέρας της δεύτερης σεζόν. Οι θαυμαστές μπορούν να σημειώσουν στα ημερολόγιά τους την 26η Δεκεμβρίου, όταν η συναρπαστική σειρά θα κοσμήσει και πάλι τις οθόνες τους.

Attention all players: we’re here to deliver an important message. pic.twitter.com/xspvk8HheP