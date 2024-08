Από το Παρίσι στο Λος Άντζελες: Ο Τομ Κρουζ θα κλέψει την παράσταση στην τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων

Σύμφωνα με το TMZ, ο Τομ Κρουζ θα πάρει μέρος στην τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων.

Σε μια θεαματική κίνηση για να σηματοδοτήσει τη μετάβαση από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού 2024 στους Αγώνες του Λος Άντζελες 2028, ο Τομ Κρουζ πρόκειται να εκτελέσει ένα αξέχαστο ακροβατικό στην επερχόμενη τελετή λήξης, σύμφωνα με το TMZ.

Πηγές με άμεση γνώση του σχεδιασμού της εκδήλωσης αποκαλύπτουν ότι ο Κρουζ θα κατεβεί με σχοινί από την κορυφή του Stade de France και θα προσγειωθεί στον αγωνιστικό χώρο του σταδίου, ενώ θα κρατά την επίσημη Ολυμπιακή σημαία.

TMZ said Tom Cruise is performing a stunt to close out the Paris Olympics and pass the flag to LA for the 2028 Games



It will show Tom on an airplane flying with the Olympic flag from France to Los Angeles, where he skydives down to the Hollywood sign.https://t.co/k1sOFmNTEA pic.twitter.com/LwNF9XAJcY