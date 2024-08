LEGO Star Wars και άλλα δωρεάν games για τα PS4 και PS5 από το PlayStation

H Sony συνεχίζει τα δώρα για τους συνδρομητές του PlayStation Plus.

To PlayStation Plus συνεχίζει να προσφέρει πολλά και πλούσια δώρα στους κατόχους PS4 και PS5 και η Sony ανακοίνωσε τα games για τον Αύγουστο.

Βασικός πρωταγωνιστής των νέων τίτλων είναι το LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, το οποίο και έκανε πωλήσεις ρεκόρ για τη σειρά, όταν και «έδιωξε» περί τα 3,2 εκατομμύρια αντίτυπα σε μόλις 2 εβδομάδες.

Στα games του μήνα που έρχονται δωρεάν για όλους τους συνδρομητές έρχονται ακόμη δύο προτάσεις.

Το πρώτο είναι το dark fantasy 2D Action RPG Ender Lilies: Quietus of the Knights και το δεύτερο είναι το family-friendly horror game Five Nights at Freddy’s: Security Breach. Και τα δύο games έρχονται για το PS4 και θα παίζουν και στο PS5.

Για να τα προσθέσετε στην συλλογή σας θα πρέπει να κάνετε τη σχετική διαδικασία download από τις 6 Αυγούστου έως και τις 2 Σεπτεμβρίου.

Έως και τις 6 Αυγούστου θα είναι ακόμη διαθέσιμα τα games του Ιουλίου, που δεν είναι άλλα από τα Borderlands 3, NHL 24 και Among Us.