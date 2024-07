Επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή: Το Ισραήλ «χτύπησε» τη Βηρυτό (vid)

Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Ισραηλινό χτύπημα στη Βηρυτό με στόχο διοικητή της Χεζμπολάχ.

Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς το απόγευμα της Τρίτης (30/7) μία πολύ ισχυρή έκρηξη στα νότια προάστια της Βηρυτού του Λιβάνου, την ώρα που πυκνός καπνός υψωνόταν στην ευρύτερη περιοχή.

Πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας της Χεζμπολάχ μίλησε στο Reuters και διευκρίνισε πως το πλήγμα, πιθανότατα από το Ισραήλ, είχε ως στόχο έναν υψηλόβαθμο διοικητή της οργάνωσης, η τύχη του οποίου παραμένει προς το παρόν αδιευκρίνιστη.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι έδωσε απάντηση στη Χεζμπολάχ με την επίθεση στη Βηρυτό. Ειδικότερα, μια πολύ ισχυρή έκρηξη ακούστηκε από τα νότια προάστια της Βηρυτού, στην περιοχή αυτή που θεωρείται προπύργιο της λιβανέζικης οργάνωσης Χεζμπολάχ.

«Ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε επίθεση στη Βηρυτό, στοχεύντας στον διοπικητή που ήταν υπεύθυνος για τη δολοφονική ενέργεια σε βάρος παιδιών στο Ματζντάλ Σαμς και για τον θάνατο δεκάδων Ισραηλινών πολιτών» αναφέρεται σε ανακοίνωση του IDF.

