Αυτό που ξέρετε ως breakdancing, ένας χορός που ακόμα και σήμερα συνδέετε με boom boxes και χαρτόκουτα σε δρόμους γεμάτους γκράφιτι πρόκειται να κάνει το ντεμπούτο του στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι στις 9 Αυγούστου.

Παράλληλα με τα κλασικά ολυμπιακά αγωνίσματα, όπως η γυμναστική,o στίβος, η κολύμβηση, το μπάσκετ, το βόλεϊ, ένα νέο άθλημα θα κάνει πρεμιέρα στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024.

Το breakdancing, που επίσημα ονομάζεται «breaking», θα είναι το μοναδικό νέο άθλημα που θα κάνει το ντεμπούτο του κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων.

Ο Gary Burnett, λέκτορας στο Πανεπιστήμιο του Loughborough, γνωστός και ως «ο καθηγητής του Breakdancing», δήλωσε στη MailOnline ότι το breaking «σίγουρα αξίζει να είναι στους Ολυμπιακούς Αγώνες», επειδή είναι «πολύ αθλητικό» και απαιτεί «τεράστια δύναμη».

Ωστόσο, δεν συμφωνούν όλοι, με την Αυστραλή παίκτρια του σκουας, Michelle Martin, να υποστηρίζει ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες μετατράπηκαν σε «παρωδία» μετά την προσθήκη του συγκεκριμένου αθλήματος.

Στους Ολυμπιακούς Αγώνες, οι αθλητές που είναι γνωστοί ως B-boys και B-girls θα πάρουν μέρος σε μια «μάχη» χορού (ένας εναντίον ενός), σε μια προσπάθεια να εντυπωσιάσουν τους κριτές. Η βαθμολογία κάθε διαγωνιζόμενου θα καθοριστεί από τρείς κριτές που θα αξιολογήσουν την απόδοση σε τέσσερις παράγοντες - μουσική, πρωτοτυπία, τεχνική και εκτέλεση.

Ο καθηγητής Burnett, ο οποίος ήταν ημιεπαγγελματίας breaker τη δεκαετία του 1980, σημείωσε ότι «το breaking είναι πιο συναρπαστικό σε σύγκριση με τα πιο δημοφιλή αθλήματα των Αγώνων». Στη συνέχεια περιγράφει το νέο Ολυμπιακό άθλημα ως «λαϊκό» επειδή δεν απαιτεί ακριβό εξοπλισμό.

Η Claire Warden, καθηγήτρια γυμναστικής στο Πανεπιστήμιο του Loughborough, συμφωνεί με τον καθηγητή Burnett και εξηγεί ότι «το break dance είναι ένα πολύ απαιτητικό άθλημα λόγω των κινήσεων και της δυναμικής του».

Breaking is the newest Olympic sport! And though it started in the streets of New York, its road to Paris runs straight through the Bay, and it’s paved with West Coast hip hop beats. Here’s how the gravity-defying dance became an international phenomenon: https://t.co/ruiJgSjmDa pic.twitter.com/SKNP70k4Ng