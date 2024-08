Σημαντική μείωση των πωλήσεων σαμπάνιας: «Οι άνθρωποι δεν είναι χαρούμενοι»

Η πτώση της ζήτησης σαμπάνιας είναι ένας τρανός δείκτης του ευρύτερου αντίκτυπου των παγκόσμιων γεγονότων στη συμπεριφορά των καταναλωτών.

Η σαμπάνια, το κατεξοχήν σύμβολο της γιορτής, παρουσιάζει σημαντική μείωση των πωλήσεων, η οποία αποδίδεται στη διάχυτη έλλειψη χαράς στο σημερινό παγκόσμιο κλίμα. Η εταιρεία ειδών πολυτελείας LVMH ανέφερε αξιοσημείωτη πτώση των εσόδων για τις μάρκες σαμπάνιας της το 2024, με τον οικονομικό διευθυντή της εταιρείας, Jean-Jacques Guiony, να επισημαίνει ως βασικό παράγοντα τη γενικευμένη απουσία εορταστικών περιστάσεων.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2024, οι πωλήσεις σαμπάνιας της LVMH μειώθηκαν κατά 15% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2023. Οι μάρκες του διάσημου χαρτοφυλακίου της LVMH, συμπεριλαμβανομένων των Dom Pérignon, Krug και Ruinart, είδαν μειωμένη ζήτηση, αντανακλώντας μια ευρύτερη τάση υποτονικού ενθουσιασμού των καταναλωτών για πολυτελή εορταστικά είδη. Τα έσοδα της εταιρείας για τη σαμπάνια και τα κρασιά ανήλθαν σε 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2024, σημειώνοντας μείωση 12% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

