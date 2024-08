Το μυστήριο φαινόμενο στη Σιβηρία που έχει προβληματίσει τους επιστήμονες

Οι ερευνητές συνεχίζουν να μελετούν αυτά τα φαινόμενα και ελπίζουν να διαλευκάνουν περαιτέρω την πολυπλοκότητα της δυναμικής του μόνιμου πάγου στη Σιβηρία.

Οι μυστηριώδεις «παγωμένοι λόφοι» που βρίσκονται διάσπαρτοι στο μόνιμο πάγο της Σιβηρίας μερικές φορές εκρήγνυνται, δημιουργώντας γιγάντιους κρατήρες. Το φαινόμενο αυτό προβληματίζει τους επιστήμονες εδώ και χρόνια, αλλά πρόσφατη έρευνα τους έφερε πιο κοντά στην κατανόηση του τι προκαλεί την έκρηξη αυτών των παγωμένων όγκων.

Τα παγωμένα αναχώματα σχηματίζονται όταν συσσωρεύονται υγρά κάτω από την επιφάνεια του μόνιμου πάγου, προκαλώντας τη διόγκωσή του. Σύμφωνα με μελέτες που διεξήχθησαν από το Σιβηρικό Τμήμα της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών (SBRAS), υπάρχουν δύο διαφορετικά συστήματα -ανοιχτά και κλειστά- που μπορούν να οδηγήσουν σε αυτή τη διόγκωση.

