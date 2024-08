Ερευνητές ανακάλυψαν «σκοτεινό» οξυγόνο 4.000 μέτρα κάτω από την επιφάνεια του ωκεανού

Η ύπαρξη αυτού του «σκοτεινού» οξυγόνου αμφισβητεί τη μακροχρόνια παραδοχή ότι η φωτοσύνθεση είναι η μόνη φυσική πηγή οξυγόνου στον πλανήτη μας.

Σε μια εκπληκτική αποκάλυψη που αμφισβητεί τις καθιερωμένες επιστημονικές αρχές, ερευνητές ανακάλυψαν την παραγωγή «σκοτεινού» οξυγόνου σε βάθος μεγαλύτερο από 3.960 μέτρα κάτω από την επιφάνεια του ωκεανού. Το φαινόμενο αυτό, που εντοπίστηκε για πρώτη φορά το 2013 από τον ωκεανολόγο Andrew Sweetman, είχε αρχικά απορριφθεί ως δυσλειτουργία του εξοπλισμού παρακολούθησης. Ωστόσο, μεταγενέστερες παρατηρήσεις στη ζώνη Clarion-Clipperton του Ειρηνικού Ωκεανού επιβεβαίωσαν τη νομιμότητα αυτής της απροσδόκητης διαπίστωσης.

Η ανακάλυψη αντιμετωπίστηκε αρχικά με σκεπτικισμό. Ο Sweetman, καθηγητής στη Σκωτσέζικη Ένωση για τη Θαλάσσια Επιστήμη, αντιμετώπισε ενδείξεις αισθητήρων που έδειχναν την παραγωγή οξυγόνου στον πυθμένα της θάλασσας σε βάθος περίπου 4.000 μέτρων. Αυτό το βάθος είναι πέρα από την εμβέλεια του ηλιακού φωτός, που παραδοσιακά θεωρείται απαραίτητο για την παραγωγή οξυγόνου μέσω της φωτοσύνθεσης. Δεδομένου του απίθανου των ενδείξεων αυτών, ο Sweetman αμφισβήτησε την ακρίβεια των αισθητήρων, υποπτευόμενος ένα τεχνικό σφάλμα. Μετά από πολλαπλές δοκιμές και επιβεβαιώσεις από τον κατασκευαστή ότι ο εξοπλισμός λειτουργούσε σωστά, κατέστη σαφές ότι οι μετρήσεις ήταν ακριβείς.

