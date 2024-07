Tο αρχαιότερο ανέκδοτο στην ιστορία είναι στην πραγματικότητα ένα «βρώμικο» αστείο ηλικίας 4000 ετών

Μια ομάδα ερευνητών μελέτησε το αρχαιότερο καταγεγραμμένο αστείο και φαίνεται ότι δεν έχουν αλλάξει πολλά μέσα σε 4.000 χρόνια.

Το παλαιότερο γνωστό ανέκδοτο στον κόσμο χρονολογείται από το 1900 π.Χ και ναι, αφορά τα... αέρια. Αποδεικνύεται ότι, παρά το γεγονός ότι το 1900 π.Χ ήταν πριν από πολλά χρόνια, το χιούμορ του κόσμου δεν έχει ωριμάσει πολύ από τότε, και το πρώτο γνωστό αστείο που έχει καταγραφεί έχει να κάνει με... κλανιές.

Τα ρεκόρ Γκίνες αποκάλυψαν ότι το τηλεοπτικό κανάλι Dave ανέθεσε στο Universty of Wolverhampton's School of Humanities και στον Languages and Social Sciences' senior lecturer Dr Paul McDonald να διεξάγουν έρευνα για το ποιο είναι το παλαιότερο αστείο στον κόσμο, με τη μελέτη να ονομάζεται Dave Historical Humor Study.

Η ομάδα πέρασε δύο μήνες ερευνώντας την ιστορία των ανέκδοτων και η έρευνα κατέληξε σε αρκετά ξεκαρδιστικά αποτελέσματα.

Ο Δρ McDonald εξήγησε ότι η συγκεκριμένη έρευνα «επέτρεψε στην ομάδα να καταγράψει την ιστορία του αστείου από το 1900 π.Χ.».

Το αρχαιότερο αστείο που έχει καταγραφεί ανακαλύφθηκε σε «πινακίδες από την Παλαιά Βαβυλωνιακή περίοδο» αλλά μπορεί να «χρονολογείται από το 2.300 π.Χ.». Τα αρχεία δείχνουν ότι το έλεγαν εκείνοι που ζούσαν στην αρχαία Σουμερία -μια περιοχή που σήμερα είναι γνωστή ως νότιο Ιράκ.

Ποιο είναι όμως το αρχαιότερο ανέκδοτο; Λοιπόν, ακούγεται κάπως έτσι: «Τι δεν έχει συμβεί ποτέ;- Να κλάσει μια νεαρή γυναίκα στην αγκαλιά του συζύγου της».

Όπως ήταν αναμενόμενο, ο κόσμος δεν άργησε να κατακλύσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να εκφράσει την άποψή του σχετικά με αυτό το... αστείο.

Ένας χρήστης του Twitter είπε: «Δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι το παλαιότερο καταγεγραμμένο αστείο είναι ένα ανέκδοτο με κλανιές».

«Το παλαιότερο αστείο στην ιστορία είναι πράγματι ένα αστείο με κλανιές», πρόσθεσε ένας άλλος.