Αν και το ερώτημα για την ταυτότητα του μασκοφόρου δρομέα της Ολυμπιακής Φλόγας παρέμεινε αναπάντητο, τώρα οι χρήστες των social media αναρωτιούνται ποια η σχέση της Γαλλίας και των Ολυμπιακών Αγώνων με το Assassin's Creed.

Σε όλη τη διάρκεια της Τελετής Έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων 2024 στο Παρίσι, στη Γαλλία, μια μυστηριώδης φιγούρα με κουκούλα σκαρφάλωνε σε κτίρια κατά μήκος του ποταμού Σηκουάνα, μεταφέροντας τη δάδα των Αγώνων από στέγη σε στέγη. Ήταν λογικό οι θεατές σε όλο τον κόσμο να συνδέσουν τη φιγούρα με τον Άρνο Ντόριαν, τον κύριο χαρακτήρα ενός από τα δημοφιλή βιντεοπαιχνίδια Assassin's Creed.

Δύο αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τροφοδότησαν περαιτέρω τις εικασίες σχετικά με τη συμμετοχή του Άρνο στην φαντασμαγορική εκδήλωση. Στις 19 Ιουλίου, η επίσημη σελίδα των Ολυμπιακών Αγώνων στο Twitter δημοσίευσε ένα βίντεο με την ίδια φιγούρα να φοράει την Ολυμπιακή σημαία ως κάπα. Αρχικά, φάνηκε ότι ίσως επρόκειτο για ένα teaser, αλλά όταν ο λαμπαδηδρόμος με την κουκούλα έκανε την εμφάνιση τους στις στέγες του Παρισιού, όλοι σκέφτηκαν το ίδιος πράγμα: Αυτός είναι ο Άρνο Ντόριαν.

Ο λογαριασμός του Assassin's Creed στο Twitter εκμεταλλεύτηκε τη σύγχυση που δημιουργήθηκε και μαζί με πλάνα από το gameplay, έγραψε: «Έχετε το νου σας στις στέγες του Παρισιού - ο Άρνο μπορεί να παρακολουθεί από ψηλά».

Keep an eye on Paris' rooftops—Arno might just be watching from above. 👀🦅 pic.twitter.com/opqDU04Xgo