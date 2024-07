Οι συνεφίλ έπαθαν «πλάκα» όταν συνειδητοποίησαν πόσο χρονών ήταν η Κίρα Νάιτλι στους Πειρατές της Καραϊβικής

Οι φανατικοί των Πειρατών της Καραϊβικής δεν μπορούν να πιστέψουν πόσο χρονών ήταν η Κίρα Νάιτλι όταν πρωταγωνίστησε στην πρώτη ταινία

Η Κίρα Νάιτλι μπήκε στον μαγικό κόσμο της υποκριτικής από τα πρώτα της χρόνια. Η Knightley απέκτησε το ρόλο της σωσίας της Natalie Portman στο Star Wars: Episode I - The Phantom Menace όταν ήταν μόλις 12 ετών, γεγονός που σηματοδότησε την μετέπειτα πορεία της.

Από εκεί και πέρα, έπαιξε στην ταινία της Disney «Princess of Thieves» που κυκλοφόρησε το 2001, καθώς έκλεινε τα 16 της χρόνια, ενώ απέσπασε επίσης ρόλους στις ταινίες «The Hole», «Doctor Zhivago», «Pure» και «Bend It Like Beckham».

Η ηθοποιός ήταν μόλις 17 ετών όταν εμφανίστηκε στην πρώτη ταινία «Οι Πειρατές της Καραϊβικής - Η κατάρα του μαύρου μαργαριταριού». Την ίδια χρονιά πρωταγωνίστησε επίσης στην επιτυχημένη ταινία "Love Actually".

Ένας σινεφίλ έγραψε στο X: «Η Keira Knightley ήταν περίπου 17 ετών όταν γύριζε τους Πειρατές της Καραϊβικής με συγκλονίζει μέχρι το μεδούλι».

Κάποιος άλλος σημείωσε: «Αυτό πραγματικά που με εντυπωσιάζει είναι το πώς γίνεται να είναι τόσο γ@μημ$ν@ ταλαντούχα ως ηθοποιός. Ήταν μόνο 17. Πώς γίνεται αυτό;»

Ένας τρίτος πρόσθεσε: «Έδειχνε 25 στα 17 της και μέχρι σήμερα φαίνεται για 25 ».

Ενώ ένας τέταρτος συμπλήρωσε: «Ποτέ δεν μπόρεσα να ξαναδω την ταινία, όπως την είχα δει την πρώτη φορά... Από τη στιγμή που το έμαθα αυτό, ο εγκέφαλός μου λέει συνεχώς "είναι 17!!!".

Αξίζει να αναφερθεί ότι η Βρετανίδα σταρ έχει εξομολογηθεί ότι τότε η όλη αυτή η ξαφνική φήμη που έλαβε, ήταν αρκετά "τραυματική" για εκείνη.

Μιλώντας για το τραύμα που της άφησε αυτό το γεγονός, η Knightley δήλωσε στο Variety σε παλιότερη συνέντευξή: «Το βρήκα αρκετά τρομακτικό. Δεν είμαι εξωστρεφής σαν άνθρωπος, οπότε δεν μπορούσα να διαχειριστώ όλη αυτή τη φήμη. Ήταν μια περίεργη χρονιά. Είναι μια πολύ επισφαλής ηλικία, ιδιαίτερα για τις γυναίκες. Είσαι κατά κάποιο τρόπο ακόμα παιδί. Ήταν τραυματικό, αλλά καθόρισε την υπόλοιπη καριέρα μου».