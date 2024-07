Ολυμπιακοί Αγώνες: Η μεγάλη ιστορική σημασία πίσω από το «περίεργο» λογότυπο και οι σφοδρές αντιδράσεις στα social media

Tο λογότυπο των φετινών Ολυμπιακών Αγώνων έγινε viral, αλλά το «κρυφό» πρόσωπο έχει μια μεγάλη ιστορική σημασία και είναι εμπνευσμένο από την Γαλλική Επανάσταση.

Στις 26 Ιουλίου θα ξεκινήσουν στο Παρίσι οι 33οι Ολυμπιακοί Αγώνες, με πολλές και ποικίλες εκδηλώσεις να λαμβάνουν χώρα στη γαλλική πρωτεύουσα κατά την ίδια περίοδο. Φιλοδοξία των διοργανωτών είναι η χρήση και ανάδειξη ενός μεγάλου αριθμού σημαντικών σημείων της πόλης, όπως πλατείες, πάρκα, γήπεδα, σχολικά προαύλια, καθώς και φημισμένες τοποθεσίες όπως το Trocadéro και το Parc de la Villette, για τον εορτασμό των αγώνων και τη διεξαγωγή σχετικών εκδηλώσεων.

Για τον ίδιο λόγο οι διοργανωτές ετοίμασαν ένα λογότυπο που να παραπέμπει σε Γαλλία και να ξεχωρίζει από όλα τα προηγούμενα. Ωστόσο, από τότε που παρουσιάστηκε το 2019 μέχρι και σήμερα έχει προκαλέσει μεγάλες αντιδράσεις, με μερικούς αποκαλούν «γλυκανάλατο» και «σεξιστικό».

Πέντε χρόνια αργότερα και καθώς ο θόρυβος γύρω από τους Ολυμπιακούς Αγώνες συνεχίζει να αυξάνεται ενόψει της τελετής έναρξης η κριτική για το λογότυπο έχει ενταθεί στο διαδίκτυο, με πολλούς να δημιουργούν ξεκαρδιστικά memes γύρω από το έμβλημα.

Αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

why is the paris olympics logo yassified tinder pic.twitter.com/vovv1aCtyn July 17, 2024

why is the logo for the paris olympics a lady with a fuck ass bob pic.twitter.com/wSkPudIfBj — much ado about nothing (@maryssomg) June 25, 2024

Why is the Olympic logo Ada Wong?? https://t.co/NOxjMU4zKT July 16, 2024

Now, are you gentlemen gonna buy some wigs or ain't ya?! pic.twitter.com/uJLaa3nMf7 — Criminalsimpsons (@Criminalsimpson) July 17, 2024

I still can't unsee the good girl gone bad rih in the Olympics logo of Paris 2024😭😭😭. Still my clown ass believes something rih will do in the Olympics. maybe free panties for athletes?? .@rihanna 🎤 pic.twitter.com/bTkBEzcmU9 — ☈❤️‍🔥 (@MuthuG4L) June 25, 2024

Η Marianne πίσω από το λογότυπο

Δεν είστε οι μόνοι που βλέπετε το πρόσωπο, τα μαλλιά ή/και τα χείλη μιας γυναίκας στο σχέδιο του επίσημου λογότυπου των Ολυμπιακών Αγώνων του 2024. Αυτό ακριβώς σκεφτόντουσαν οι σχεδιαστές.

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του Παρισιού 2024, το λογότυπο έχει σημαντική ιστορική σημασία - και ένα όνομα: Marianne.

Μέσα στο λογότυπο υπάρχουν τρία σύμβολα: το χρυσό μετάλλιο, η ολυμπιακή φλόγα και η Marianne, η ενσάρκωση της Γαλλικής Δημοκρατίας, που γεννήθηκε από τη Γαλλική Επανάσταση του 1789.

«Η Μαριάν είναι η προσωποποίηση του τολμηρού πνεύματος της δημιουργικότητας που εμπνέει τους Αγώνες μας», αναφέρει η ιστοσελίδα των Ολυμπιακών Αγώνων. «Η Μαριάν, σύμβολο της Γαλλικής Δημοκρατίας, αντιπροσωπεύει τις ίδιες αξίες που βρίσκουμε στον αθλητισμό, τους Ολυμπιακούς και τους Παραολυμπιακούς Αγώνες - τον ανθρωπισμό, την αδελφοσύνη, τη γενναιοδωρία και τη συλλογικότητα».

Το λογότυπο, που δημιουργήθηκε από την εταιρεία διαχείρισης εμπορικών σημάτων Royalties, είναι εμποτισμένο με πολιτιστικά σημαντικές εικόνες - μέχρι και την γραμματοσειρά Paris 2024, η οποία έχει σκοπό να θυμίσει την περίοδο Art Deco και αποτελεί αναφορά στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1924 στο Παρίσι.