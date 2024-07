Χιλιάδες σεληνιακές μέδουσες ξεβράστηκαν σε διάσημη παραλία στο Ηνωμένο Βασίλειο: «Δεν έχουμε ξαναδεί κάτι τέτοιο»

Το ασυνήθιστο αυτό φαινόμενο σημειώθηκε στην παραλία Broadsands Beach στο Ilfracombe του Devon, αφήνοντας σοκαρισμένους τόσο τους κατοίκους όσο και τους τουρίστες.

Χιλιάδες σεληνιακές μέδουσες ξεβράστηκαν σε μια δημοφιλή παραλία του Ηνωμένου Βασιλείου, δημιουργώντας σουρεαλιστικές και ανησυχητικές σκηνές.

Η Saira Franklin, από το Liskeard της Κορνουάλης, βίωσε από πρώτο χέρι το απόκοσμο θέαμα. Κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας paddle, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τα σχέδιά της αφού αντιμετώπισε τη μαζική εισροή μεδουσών.

