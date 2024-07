Το μεγαλύτερο φεστιβάλ σεξ στη Βρετανία έχει αναστατώσει τους ντόπιους: «Δεν μπορούμε να κοιμηθούμε»

Το μεγαλύτερο φεστιβάλ σεξ στη Βρετανία αναμένεται να προσελκύσει πάνω από χίλιους συμμετέχοντες.

Οι κάτοικοι ενός μικρού χωριού του Λίνκολνσαϊρ είναι ανάστατοι καθώς χιλιάδες swingers καταφθάνουν στην κοινότητά τους για αυτό που διαφημίζεται ως το μεγαλύτερο φεστιβάλ σεξ και φετίχ στη Βρετανία. Η τετραήμερη εκδήλωση, γνωστή ως Swingathon, έχει μετατρέψει το ήσυχο χωριό Allington σε κέντρο αντισυμβατικής δραστηριότητας, προς μεγάλη δυσαρέσκεια των κατοίκων του.

Το φεστιβάλ, το οποίο περιλαμβάνει «σκηνές παιχνιδιού», υδρομασάζ, κινητά μπουντρούμια, αναμένεται να προσελκύσει πάνω από χίλιους συμμετέχοντες. Φέτος, το Swingathon συνοδεύεται από το FetFest, ένα φεστιβάλ που απευθύνεται σε όσους έχουν συγκεκριμένα φετίχ.

Residents of a sleepy Lincolnshire village are braced for Britain's biggest swingers festival as aerial photographs reveal 1000 revellers have descended for the event.



The 4 day sex and fetish event - called Swingathon - kicked off yesterday in the quaint hamlet of Allington, pic.twitter.com/ilBb2akJWi