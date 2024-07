Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης: Παράνομη η κατοχή της Παλαιστίνης από το Ισραήλ (vid)

Οι 15 δικαστές από όλο τον κόσμο αποφάσισαν 14-1 ότι το Ισραήλ έχει καταχραστεί το καθεστώς κατοχής στη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ εφαρμόζοντας πολιτικές προσάρτησης εδαφών, επιβάλλοντας μόνιμο έλεγχο και οικοδόμηση οικισμών.

Το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης αποφάνθηκε ότι η κατοχή από το 1967 των παλαιστινιακών εδαφών από το Ισραήλ είναι «παράνομη», σημειώνοντας ότι πρέπει να τερματιστεί «το συντομότερο δυνατό» και προσθέτοντας ότι ισραηλινοί εποικισμοί στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη είναι παράνομοι βάσει του διεθνούς δικαίου, σε μια γνωμοδότηση που εκδόθηκε την Παρασκευή (19/07).

We welcome this decision from the International Court of Justice. Israel must end its occupation of Palestine to stop fuelling apartheid and systematic violations of international law.

Η γνωμοδότηση των δικαστών στο Διεθνές Δικαστήριο δεν είναι δεσμευτική, αλλά έχει βαρύτητα, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Το διεθνές δικαστήριο διαπίστωσε ότι το Ισραήλ κάνει συστηματικές διακρίσεις εις βάρος των Παλαιστινίων στα κατεχόμενα εδάφη και αποκαλεί την κατοχή αυτών των εδαφών «ντε φάκτο προσάρτηση».

«Οι ισραηλινοί εποικισμοί στη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ, και το καθεστώς που συνδέεται με αυτούς, έχουν ανεγερθεί και διατηρούνται κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου», δήλωσε ο πρόεδρος του Δικαστηρίου Ναουάφ Σαλάμ, αναγιγνώσκοντας τα πορίσματα μιας επιτροπής 15 δικαστών.

The International Court of Justice (ICJ) has ruled that Israel is systematically discriminating against Palestinians.

Το Δικαστήριο επίσης κρίνει ότι το Ισραήλ πρέπει να αποζημιώσει για ζημιές που προκλήθηκαν από την κατοχή των παλαιστινιακών εδαφών. Η υπόθεση είχε ξεκινήσει έπειτα από ένα αίτημα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, του 2022 πριν από τον σημερινό πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ είχε ζητήσει από το Δικαστήριο να αξιολογήσει τις νομικές συνέπειες της «παρατεταμένης κατοχής, εποικισμού και προσάρτησης» παλαιστινιακών εδαφών από το Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, και σχετικών πολιτικών της ισραηλινής κυβέρνησης.