Η Adidas απέσυρε διαφήμιση με την Bella Hadid: Η συγνώμη και οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Μονάχου

Η Adidas ανακαλεί την τελευταία της καμπάνια με πρωταγωνίστρια το μοντέλο Bella Hadid μετά από κύμα αντιδράσεων. Η καμπάνια, η οποία αποσκοπούσε στον εορτασμό ενός αθλητικού παπουτσιού από τη δεκαετία του 1970, συνέπεσε με την 52η επέτειο των Ολυμπιακών Αγώνων του Μονάχου.

Κατά τη διάρκεια των θερινών αγώνων του 1972 στο Μόναχο, μια παλαιστινιακή μαχητική ομάδα επιτέθηκε και σκότωσε 11 Ισραηλινούς αθλητές και έναν Γερμανό αστυνομικό, σηματοδοτώντας μια τραγική στιγμή στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων. Η καμπάνια της Adidas αναφέρθηκε ακούσια σε αυτό το γεγονός, οδηγώντας σε σημαντική δημόσια κατακραυγή.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε την Πέμπτη (18/7), η Adidas ζήτησε συγγνώμη για την ακούσια αναφορά στην τρομοκρατική επίθεση και ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να αναθεωρήσει την καμπάνια. «Έχουμε συνείδηση ότι έγιναν συνδέσεις με τραγικά ιστορικά γεγονότα - αν και αυτές είναι εντελώς ακούσιες - και ζητούμε συγγνώμη για οποιαδήποτε αναστάτωση ή αγωνία προκλήθηκε», έγραφε μεταξύ άλλων η ανακοίνωση.

Η Adidas τόνισε περαιτέρω τη δέσμευσή της να χρησιμοποιεί τον αθλητισμό ως μέσο ενοποίησης, δηλώνοντας: «Πιστεύουμε στον αθλητισμό ως ενοποιητική δύναμη σε όλο τον κόσμο και θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας να υπερασπιζόμαστε τη διαφορετικότητα και την ισότητα σε ό,τι κάνουμε».

Το περιστατικό αυτό ακολουθεί την εμφάνιση της Bella Hadid στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών δύο μήνες πριν, όπου φορούσε ένα vintage φόρεμα keffiyeh εμπνευσμένο από την παραδοσιακή αραβική καλύπτρα κεφαλής. Η Hadid δημοσίευσε επίσης το μήνυμα «Free Palestine forever» στο Instagram, προκαλώντας συζητήσεις και αντιδράσεις από διάφορες κοινότητες.