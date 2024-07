Το λάθος που οδήγησε σε τρομερή ανακάλυψη της NASA: Τι είναι οι κίτρινοι κρύσταλλοι που βρέθηκαν στον Άρη (vid)

Αυτή είναι η πρώτη φορά που καθαρό θείο στη στοιχειακή του μορφή ανακαλύπτεται στον κόκκινο πλανήτη.

Σε μια πρωτοποριακή ανακάλυψη που καθήλωσε τους επιστήμονες, το ρόβερ Curiosity της NASA αποκάλυψε ένα εκπληκτικό εύρημα στον Άρη. Το όχημα, βάρους 899 κιλών, άνοιξε κατά λάθος έναν βράχο ενώ διέσχιζε την επιφάνεια του Άρη, αποκαλύπτοντας έναν απροσδόκητο θησαυρό: κίτρινους κρυστάλλους στοιχειακού θείου, κοινώς γνωστό ως θειάφι.

Η ανακάλυψη έγινε στο Gediz Vallis Channel, μια περιοχή που τώρα προσελκύει σημαντική προσοχή λόγω της αφθονίας πετρωμάτων που μοιάζουν με το θειούχο πέτρωμα που συνέθλιψε το Curiosity. Αυτό υποδηλώνει ότι το στοιχειακό θείο θα μπορούσε να είναι πιο διαδεδομένο στην περιοχή αυτή από ό,τι πιστεύαμε προηγουμένως. Ο επιστήμονας του προγράμματος Curiosity, Ashwin Vasavada εξέφρασε τη σημασία αυτού του ευρήματος.

"The rock Curiosity recently cracked open is made of elemental, or pure, sulfur....It forms in only a narrow range of conditions that scientists haven’t associated with the history of this location." https://t.co/OCqTGjKzP9

«Δεν θα έπρεπε να υπάρχει εκεί, οπότε τώρα πρέπει να το εξηγήσουμε. Η ανακάλυψη παράξενων και απροσδόκητων πραγμάτων είναι αυτό που κάνει την πλανητική εξερεύνηση τόσο συναρπαστική», παρατήρησε ο Vasavada.

*Cronch* I ran over a rock and found crystals inside!



It's pure sulfur. (And no, it doesn’t smell.) Elemental sulfur is something we’ve never seen before on Mars. We don't know much about these yellow crystals yet, but my team is excited to investigate. https://t.co/Am07DuXpPX pic.twitter.com/coIqWWGGJq